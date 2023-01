Edan Medical UK wies in einem auf Sky TV ausgestrahlten Interview auf den Trend zur Innovation im Gesundheitswesen hin

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Northampton, England (ots/PRNewswire) -Edan Medical UK (https://www.edanuk.com/), eine der Tochtergesellschaften von Edan Instruments Inc. (300206.SZ) – eines Unternehmens im Gesundheitswesen und Herstellers medizinischer Geräte – teilte seine Erkenntnisse über Innovationen im Gesundheitswesen im Rahmen des Dokumentarfilms The Roadmap for Innovation in Healthcare, der am 11. Dezember auf Sky TV ausgestrahlt wurde.Edan Medical UK wurde im November 2017 gegründet und dient als Hauptstützpunkt in Europa. Die wichtigsten Mitglieder des Managementteams verfügten über umfangreiche Erfahrungen, um das Ruder zu übernehmen, so zum Beispiel Cliff Juby, der Geschäftsführer von Edan Medical UK, der über 50 Jahre in der Gesundheitsbranche tätig war. Dies ermöglichte es EDAN UK auch, die Merkmale des lokalen Marktes besser zu verstehen und die Produkte entsprechend den Bedürfnissen des EBME-Teams anzupassen. Seine Innovationen der nächsten Generation wurden daher auf dem britischen Markt allgemein anerkannt.Der Dokumentarfilm untersuchte die Bedeutung und die großen Herausforderungen der technologischen Innovation im britischen Gesundheitssystem. Und innovative Geräte spielten eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Patientenversorgung. Mit einem solchen Fokus auf diese Themen nahm Edan Medical UK als einer der medizinischen Hersteller an der Spitze der Gesundheitstechnologie an dem Interview teil und erwartete, seine Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen.„Als neuer, erst fünf Jahre alter Akteur im Vereinigten Königreich gewinnt unser Unternehmen bei vielen unserer Kunden an Zugkraft", sagte Cliff Juby, der Geschäftsführer von Edan Medical UK. „Zum Beispiel stellt das Fetalüberwachungsgerät, das wir im Jahr 2022 verkauft haben, etwa 25 % aller Neuinstallationen auf dem britischen Markt dar. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, haben Edan als einen wichtigen Wettbewerber im medizinischen Bereich etabliert."„The Roadmap for Innovation in Healthcare" wurde auf SKY Digital 181 erstmals am Sonntag, dem 11. Dezember, um 12:00 Uhr ausgestrahlt und wird am Sonntag, dem 22. Januar (2023), um 10:00 Uhr wiederholt. Der Film wird auch unter http://www.executivetv.org/ (https://62smj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kGaQOlqMg0IZdV574DoUv-mKun2stupLl1plWYQSETZvI8eVTeEQXbTDZm1QhydJMjobYmm5A2V8lCPSGvPHm1pJIXWHgNk3nGa6lcOL-BChMB1KSmdOgjpA_Hy2EBJr5BSFZ0rgd3vhz7_HbaOp1z9vhtkXpwgGH5lISl5BLmgmVi-_RXr-S2zO0jslybAG2-Iu) verfügbar sein.Informationen zu EDAN Instruments, Inc.EDAN hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem es wertorientierte, innovative und qualitativ hochwertige medizinische Produkte und Dienstleistungen anbietet. EDAN ist Wegbereiter für ein umfassendes Angebot an medizinischen Lösungen, die ein breites Spektrum an medizinischen Arbeitsbereichen abdecken, einschließlich diagnostischem EKG (https://www.edan.com/product/ecg/), Geburtshilfe/Gynäkologie (https://www.edan.com/product/ob/), Ultraschallbildgebung (https://www.edan.com/product/ultrasound/), In-vitro-Diagnostik (https://www.edan.com/product/ivd/), Patientenüberwachung (https://www.edan.com/product/patient/), patientennaher Labordiagnostik (https://www.edan.com/product/poct/) und Veterinärmedizin (https://www.edan.com/product/veterinary/). Folgen Sie EDAN auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/edan-instruments-inc-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/EDANInstrumentsInc) und Instagram (https://www.instagram.com/edaninstruments/).Video – https://www.youtube.com/watch?v=vs4KNA8jQVIView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/edan-medical-uk-wies-in-einem-auf-sky-tv-ausgestrahlten-interview-auf-den-trend-zur-innovation-im-gesundheitswesen-hin-301721009.htmlPressekontakt:Angela Ji,pr.intl@edan.com,+8613923742342Original-Content von: EDAN Instruments, Inc., übermittelt durch news aktuell