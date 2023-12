Edan Instruments Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edan Instruments liegt mit einem Wert von 21,77 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Kommunikation über Edan Instruments in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Edan Instruments unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Edan Instruments bei -20,03 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite von Edan Instruments mit -11,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Edan Instruments derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.