Edan Instruments Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies macht ihn zu einem nützlichen Werkzeug, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Edan Instruments-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 34,42 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des RSI.

Die Dividendenrendite von Edan Instruments beträgt derzeit 2 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat Edan Instruments im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent erzielt, was 15,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,66 Prozent, wobei Edan Instruments aktuell 8,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Edan Instruments festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Edan Instruments in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.