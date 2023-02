Edalat spricht für BAH

Berlin (ots) -Dr. Armin Edalat wird ab dem 1. März 2023 Pressesprecher des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH). Er übernimmt in der Geschäftsstelle Berlin die Medienarbeit für politische, ökonomische und wissenschaftliche Themen. Er berichtet an den Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Christof Weingärtner, der künftig die strategische Kommunikation des Verbandes verstärkt ausbauen wird.Edalat ist Apotheker mit Weiterbildungen in Allgemeinpharmazie und Ernährungsberatung sowie zum Fachredakteur an der Akademie der Deutschen Medien, München. Zuvor war er mehr als fünf Jahre Mitglied der Chefredaktion der Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ). Nach seinem Studium der Pharmazie in Bonn promovierte er in Tübingen zu einem pharmakologischen Thema. Danach sammelte er praktische Erfahrungen in öffentlichen Apotheken, unter anderem als Filialleiter. Nebenberuflich begann er seine journalistische Tätigkeit."Armin Edalat bringt als Apotheker und Journalist eine herausragende Expertise für die Themen des BAH mit und wird eine wertvolle Bereicherung innerhalb der strategischen Kommunikation des Verbandes sein", sagt Christof Weingärtner. BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Cranz ergänzt: "Herr Edalat wird uns dabei unterstützen, die Belange unserer Mitglieder insbesondere gegenüber Politik, Wirtschaft und Medien wirkungsvoll zu vertreten.""Ich freue mich sehr über meine neuen Aufgaben und Herausforderungen beim BAH. In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle sowie den Mitgliedern möchte ich die vielfältigen Themen des BAH kommunikativ begleiten und sichtbar positionieren. Mein großes Anliegen ist es, die bereits sehr erfolgreiche Medienarbeit fortzuführen und im Hinblick auf die inhaltlich-fachliche Kommunikation neue Impulse zu setzen", so Edalat.______________Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell