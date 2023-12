Edag Engineering Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Edag Engineering auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 13,04 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,13, was darauf hindeutet, dass Edag Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Edag Engineering mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Edag Engineering mit 37,38 Prozent mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Edag Engineering mit 33,32 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edag Engineering liegt bei einem Wert von 10, verglichen mit einem Branchendurchschnitt (KGV von 20,45). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Edag Engineering wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Edag Engineering war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.