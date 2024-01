Edag Engineering Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen liefern neue Einblicke in die Bewertung von Aktien. Im Falle von Edag Engineering wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edag Engineering bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,47 (Automatische Komponenten) unterdurchschnittlich ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Edag Engineering nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Edag Engineering veröffentlicht. Insgesamt wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.