Ecowise Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Ecowise-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,078 SGD weicht um -2,5 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und weist eine Abweichung von -2,5 Prozent auf, was zu einem neutralen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ecowise-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ecowise.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ecowise-Aktie beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein neutrales Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine überkauften oder überverkauften Signale und führt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Ecowise-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +153,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um -2,36 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,28 Prozent hatte, lag Ecowise um 156,89 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie und zeigt die Stärke der Aktie im Branchenvergleich.