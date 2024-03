Ecowise Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Unternehmen Ecowise hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance erzielt. Mit einem Anstieg des Aktienkurses um 151,61 Prozent übertrifft das Unternehmen deutlich den Durchschnittswert von -1,27 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,68 Prozent aufweist, liegt Ecowise mit einem Plus von 158,29 Prozent weit vorn. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die an einer Dividende interessiert sind, sollten jedoch beachten, dass Ecowise aktuell keine Dividende ausschüttet. Dadurch erzielt das Unternehmen eine Rendite, die um 5,77 Prozentpunkte niedriger liegt als der Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) erhält Ecowise eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist denselben Wert auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung für Ecowise ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ecowise in diesem Bereich führt.