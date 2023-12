Ecovyst Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Ecovyst-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und bietet eine längerfristige Betrachtung. Im Vergleich zum RSI7 ist Ecovyst hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für Ecovyst.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der Ecovyst beläuft sich dieser auf 10,37 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,03 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 9,47 USD, was einer Distanz von +5,91 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich mit der Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Ecovyst jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ecovyst wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ecovyst-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ecovyst vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 13 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 29,61 Prozent erzielen, was zur Einstufung "Gut" führt. Die gesamte Analysteneinschätzung führt daher zu einem Rating von "Gut".