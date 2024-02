Ecovyst Aktie: Ist es das gewesen?

Die Ecovyst-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,1 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,83 USD, was einem Rückgang um 2,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der letzte Schlusskurs von 9,45 USD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecovyst-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 31, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,53) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Ecovyst.

Langfristig gesehen wird die Ecovyst-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 2 "Gut" Bewertungen und einem Kursziel von 13 USD. Dies würde einer erwarteten Performance von 32,25 Prozent entsprechen. Die Analysteneinschätzung erhält daher insgesamt das Rating "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Ecovyst in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".