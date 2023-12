Ecovacs Robotics Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Ecovacs Robotics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 64,89 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 38,3 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -40,98 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 43,76 CNH, was einem Abstand von -12,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ecovacs Robotics bei -50,1 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,41 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Ecovacs Robotics mit 55,51 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Ecovacs Robotics zeigen, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es in letzter Zeit kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ecovacs Robotics diskutiert wurde. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Dies führt zu einer heutigen Bewertung als "Gut". Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was jedoch durch die aktuelle positive Stimmung ausgeglichen wird. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Ecovacs Robotics insgesamt eine Bewertung von "Gut".