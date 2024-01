Ecotel Communication Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für die Ecotel Communication bei 59,68. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Ecotel Communication veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ecotel Communication zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Ecotel Communication eine Performance von -27,09 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" zu einer Underperformance von -30,35 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Performance mit 23,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Ecotel Communication in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.