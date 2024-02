Ecosuntek Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Ecosuntek Spa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,37 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Ecosuntek Spa weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Ecosuntek Spa-Aktie nach RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ecosuntek Spa bei 23,3 EUR liegt und damit um +12,89 Prozent vom GD200 (20,64 EUR) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,38 EUR, was einem Abstand von +8,98 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ecosuntek Spa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie von Ecosuntek Spa eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung für Ecosuntek Spa zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" für die Aktie von Ecosuntek Spa.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Ecosuntek Spa zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Aktie von Ecosuntek Spa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.