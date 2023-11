Ecosuntek Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Im Falle von Ecosuntek Spa wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ecosuntek Spa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 gibt mit einem Wert von 56,12 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Ecosuntek Spa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ecosuntek Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,05 EUR. Der letzte Schlusskurs von 21,7 EUR weicht somit um +8,23 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 22,5 EUR, und der letzte Schlusskurs (21,7 EUR) weicht nur um -3,56 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ecosuntek Spa-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Ecosuntek Spa. Das Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Ecosuntek Spa langfristig eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.