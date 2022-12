Ecosia steigert seine Bekanntheit mit nextbike by TIER nachhaltig / Werbewirksamkeitsstudie beweist: Kampagnen auf Leihrädern sind wirksam und aufmerksamkeitsstark!

Leipzig (ots) -Öffentliche Bike-Sharing Systeme mobilisieren täglich tausende Menschen nachhaltig. Ein perfektes Match für den Online-Suchmaschinen-Anbieter Ecosia, der im Herbst 2022 eine OoH-Kampagne auf den Rädern von nextbike by TIER geschaltet hat. Jetzt unterstreicht eine bei INNOFACT beauftragte Werbewirksamkeitsstudie den Effekt der Werbung auf Leihrädern.Werbung auf nextbikes"Der wohl sympathischste Werbeträger der Welt", so betitelt Jan Gewinner, Head of Sales von nextbike by TIER die Räder gern. Als Teil des Stadtbildes und des öffentlichen Nahverkehrsangebotes sind die Räder in mehr als 150 deutschen Städten wie Berlin, Köln, Frankfurt oder Leipzig unterwegs und das automatisch in den urbanen Räumen. Gleichzeitig fungieren die Räder als mobile Werbeträger: Zwei Adpanels pro Rad stehen den Werbetreibenden zur Verfügung. Noch dazu können die Kampagnen in der nextbike by TIER App verlängert werden.Nachhaltige Kampagnen zahlen sich ausEcosia und nextbike by TIER haben sich beide dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Auch in Sachen Marketing sind die Produkte ein Match: Die Kampagne von Ecosia, die im Zeitraum von Mitte September bis Mitte November 2022 auf 500 nextbikes in Leipzig zu sehen war, hat sichtbar gewirkt.Die Werbung war in Leipzig ausschließlich auf nextbikes sichtbar. Somit ist die gemessene 38%ige Steigerung der Kampagnen-Recognition zwischen der Null- und Messwelle umso höher zu bewerten. Bei den befragten Personen, die Werbung von Online-Suchmaschinen wahrgenommen haben, stieg der Wert für Ecosia als Suchmaschinenanbieter in der ungestützten Werbewahrnehmung von 11% auf 29,3%. Auch bei der für Ecosia markengestützten Werbewahrnehmung wurde eine signifikante Steigerung von 18,7% auf 31,9% gemessen.Mehr als ein Drittel der Befragten verbinden Sportlichkeit und Gesundheit mit dem Bike-Sharing Angebot von nextbike by TIER, über zwei Drittel Nachhaltigkeit und Mobilität. Diese inhaltlichen Verknüpfungen können durch Werbung auf nextbikes genutzt und verstärkt werden, wie die Kampagne mit Ecosia zeigt.Themen und Branchen, die die Befragten als passend für den Werbekanal sehen, sind bspw. Touristik, Handel und regionale Unternehmen. Tatsächlich wurden allein 2022 zahlreiche Kampagnen in diesen Bereichen umgesetzt, wie zum Beispiel Leipzig Tourismus, Barbados Tourismus, The Body Shop, DM, EDEKA und DHL.Über die ErhebungFür die Werbeerfolgsmessung wurden in zwei Befragungswellen (Nullwelle und Messwelle) insgesamt 810 Personen zur Werbewahrnehmung der Kampagne im Gebiet des Out-of-Home-Einsatzes, hier Leipzig, befragt. Es wurde für eine bessere Vergleichbarkeit der beiden Wellen auf strukturgleiche Stichproben geachtet. Alle genannten Ergebnisse sind statistisch signifikant.Über nextbike by TIERnextbike by TIER ist europäischer Bike-Sharing Marktführer und steht für eine multimodale und sozial gerechte Mobilitätswende. An 300+ Orten in mehr als 20 Ländern hat nextbike by TIER Bike-Sharing als elementaren Bestandteil von lebenswerten Städten und Regionen etabliert. Integriert in den ÖPNV bietet nextbike by TIER mit klassischen Fahrrädern, E-Bikes und Cargo-Bikes Millionen von Nutzer*innen das passende Transportmittel für den täglichen Bedarf. nextbike by TIER ist eine Marke der TIER Mobility SE, dem weltweit führenden Anbieter für Mikromobilität.Pressekontakt:Mareike RauchhausHead of Communicationspresse@nextbike.deOriginal-Content von: nextbike GmbH, übermittelt durch news aktuell