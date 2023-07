Ecopetrol löst Jubelsturm aus!

Am 20.07.2023, 23:59 Uhr notiert die Aktie Ecopetrol an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 10.97 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ecopetrol auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ecopetrol-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ecopetrol-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ecopetrol vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 9,39 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (10,97 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ecopetrol somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecopetrol liegt bei einem Wert von 2,78. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 26,98) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ecopetrol damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent liegt Ecopetrol 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10,57. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.