Ecopetrol Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Ecopetrol hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 39,12 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt die mittlere Rendite 21,35 Prozent, wobei Ecopetrol mit 17,77 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ecopetrol-Aktie derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 96,8 Punkten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Ecopetrol-Aktie derzeit als "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 5,41 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ecopetrol-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 11,55 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,53 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.