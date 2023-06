Ecopetrol Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Ecopetrol-Kurs wird am 05.06.2023, 09:13 Uhr an der Heimatbörse New York mit 9.76 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat Ecopetrol auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die Ecopetrol ist mit einem Kurs von 9,76 USD inzwischen -2,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,59 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ecopetrol als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ecopetrol vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 22,95 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 9,76 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2,68 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 33,03. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Ecopetrol auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.