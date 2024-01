Ecopetrol Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Ecopetrol ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 4,46 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,27 und daher unterbewertet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Ecopetrol in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, weshalb die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen über Ecopetrol war deutlich geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist.

Die Analysten schätzen die Aktie der Ecopetrol auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine als "Gut", eine als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,1 USD, was einer Erwartung von -9,9 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ecopetrol neutral eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 30,61 und einem RSI25-Wert von 54,3 ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.