Econocom Group Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Anlegerstimmung für die Econocom-Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. In den letzten 7 Tagen lag der Relative Strength Index (RSI) bei 67,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25-Wert von 41,48 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Econocom-Aktie in Bezug auf den RSI als neutral bewertet. Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Econocom-Aktie also als neutral bis gut bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Econocom Group-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Econocom Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Econocom Group-Analyse.

Econocom Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...