Econocom Group Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Econocom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,69 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,57 EUR) um -4,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,43 EUR über die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +5,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Das Internet kann jedoch Stimmungen verstärken oder drehen, und die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in Bezug auf Econocom - eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 67,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Econocom-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.