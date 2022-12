Econergy wählt Trina Storage Elementa für sein erstes 50-MW-/102-MWh-Batterieprojekt im Vereinigten Königreich

München (ots/PRNewswire) -- Das Swangate-Projekt ist das erste seiner Art, das das vertikal integrierte Batteriespeicherprodukt von Trina Storage – Elementa verwendet- Trina Storage wird im Konsortium mit dem Partner G2 Energy eine komplette Systemlösung sowie den EPC-Umfang liefern. Econergy Renewable Energy wird Eigentümer und Betreiber der Anlage seinTrina Storage, der Anbieter von vertikal integrierten Batteriespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass er von Econergy Renewable Energy, einem führenden Investor, Entwickler und Betreiber in der Branche der erneuerbaren Energien, mit der Lieferung eines 50 MW/102 MWh-Energiespeichersystems beauftragt wurde, das sein neuestes Batteriespeicherprodukt Elementa, in Yorkshire, Nordengland, verwendet.Trina Storage wird das Swangate-Projekt im Konsortium mit G2 Energy, dem führenden Anbieter in Hochspannungs- und Hoch- und Tiefbaudienstleistungen, umsetzen. Trina Storage und G2 Energy haben eine starke Partnerschaft aufgebaut und bereits mehrere BESS-Projekte im Vereinigten Königreich in Auftrag gegeben. Die gemeinsamen Anstrengungen werden auch dieses Mal unternommen, um Econergys fest geplante Pipeline von fast 2,6 GWh Speicherprojekten im Vereinigten Königreich zu unterstützen.Aufbauend auf 25 Jahren Erfahrung in der PV-Herstellung, beträchtlichen Investitionen in die FuE von Batteriezellen sowie starken technischen und Service-Kapazitäten ist Trina Storage bereit, eine erstklassige Batteriespeicherlösung mit seinem neuesten Produkt Elementa einzusetzen. Das System wird nach seinem für Anfang 2024 erwarteten kommerziellen Betrieb eine Reihe von Dienstleistungen für die Systemsicherheit und -zuverlässigkeit des Stromversorgungsnetzes im Vereinigten Königreich bereitstellen.Elementa ist ein flexibles, sicheres und leistungsstarkes Batteriespeichersystem für den Netzbetrieb, das auf Trinas eigener Technologie und innovativem Design basiert. Das Batteriesystem ist für eine längere Lebensdauer, eine überlegene Systemleistung und eine maximale Rendite optimiert. Diese neue Technologie ist vollgepackt mit proaktiven Sicherheitsmerkmalen wie einem einzigartigen bidirektionalen Flüssigkeitskühlsystem und einem auf Aerosol basierenden Feuerlöschsystem, um sicherzustellen, dass jegliche Risiken ausgeschlossen werden. Das maßgeschneiderte dreistufige Batteriemanagementsystem bietet Echtzeitüberwachung und -erkennung und ermöglicht fortschrittliche Sicherheitsmechanismen. Das exklusive intelligente Steckkonzept und die Stromschienenverbindungen tragen dazu bei, Kabelverbindungen und Bauarbeiten vor Ort zu minimieren, was die Flexibilität der Lösung weiter erhöht.Trina Storage, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen mit umfassender Erfahrung auf dem Speichermarkt des Vereinigten Königreichs, wird seine robusten Vorteile in der Lieferkette, seine zuverlässigen und optimierten Produkte sowie seine starken lokalen Betriebs- und Lieferkapazitäten nutzen, um den Kunden zu unterstützen.Terry Chen, Head of Overseas Storage bei Trina Storage, erklärte:„Wir haben viel investiert, um unser hauseigenes LFP-Batteriespeichersystem im Versorgungsmaßstab zu entwickeln. Das Swangate-Batterieprojekt ist das erste Geschäft, bei dem unser vertikal integriertes Produkt Elementa im Vereinigten Königreich zum Einsatz kommt. Im Rahmen dieses Projekts wird Trina Storage eine vollständig integrierte BESS-Lösung mit erstklassigen Sicherheitsstandards und Fähigkeiten liefern, die in jeden Aspekt des Systemdesigns und der Lieferung integriert sind. Wir freuen uns sehr, mit Econergy und G2 Energy zusammenzuarbeiten, um dieses Projekt und viele weitere in Zukunft erfolgreich durchzuführen.Das Vereinigte Königreich hat bei der Integration enorm großer Batterien in das nationale Stromnetz beispielhafte Standards gesetzt. Diese Netzanlagen erhöhen die Flexibilität des Systems, verbessern die Stabilität und ebnen letztlich den Weg für eine robustere und zuverlässigere Energieinfrastruktur im Vereinigten Königreich. Wir freuen uns, zu dieser Wachstumsgeschichte beizutragen und uns auf dem Weg zu einer saubereren, nachhaltigeren und energiesicheren Welt zu bewegen."Eyal Podhorzer, CEO von Econergy, erklärte:„Wir freuen uns, dass wir den EPC-Vertrag mit Trina und G2 für unser Swangate-Speicherprojekt im Vereinigten Königreich abgeschlossen haben. Dies ist das erste Speicherprojekt in der Pipeline von Econergy, das dieses Stadium erreicht hat, und es stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar.Trina Storage ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien mit mehr als 500 MW an angeschlossenen Speicherprojekten und mehr als 1 GWh im Bau weltweit. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Trina Storage und G2 zu verstärken, um die Entwicklung von Econergys Pipeline für erneuerbare Energien zu unterstützen."Informationen zu Trina StorageTrina Storage, eine Geschäftseinheit von Trina Solar, ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen, der die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, verändern will. Unsere Mission ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch kosteneffiziente Speicher anzuführen und Solar für alle zu ermöglichen, indem wir die Solarstromerzeugung in großem Maßstab ausbauen. Auf der Grundlage von 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Solarenergie liefern wir kosteneffiziente und flexible Lösungen für Versorgungsunternehmen und Entwickler auf der ganzen Welt.