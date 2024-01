Ecolomondo Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ecolomondo betrachten, liegt der RSI7 aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ecolomondo überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Ecolomondo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Ecolomondo-Wertpapier.

In Bezug auf die Dividende liegt Ecolomondo mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 % für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ecolomondo derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD200 des Wertes beträgt 0,35 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,23 CAD liegt, was einer Abweichung von -34,29 Prozent entspricht. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,22 CAD, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen bezüglich Ecolomondo untersucht. Die Kommentare und Befunde waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Stimmung gegenwärtig als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Ecolomondo ein insgesamt "Gutes" Rating für die Stimmung.