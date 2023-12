Ecolomondo Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividendenrendite von Ecolomondo liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,145 CAD um -39,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -60,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecolomondo liegt bei 84,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite von Ecolomondo um 37,09 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Kennzahlen eine negative Einschätzung der Ecolomondo-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Relative Strength Index und Branchenvergleich Aktienkurs, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.