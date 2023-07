Ecolab präsentiert Quartalszahlen: Prognosen und Auswirkungen auf die Aktie

In 110 Tagen präsentiert das in Saint Paul, USA ansässige Unternehmen Ecolab seine Quartalszahlen für das dritte Quartal. Was können Aktionäre bezüglich Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Ecolab-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Innerhalb der nächsten 110 Tage wird die Ecolab-Aktie, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 47,63 Mrd. EUR vor Börseneröffnung, ihre neuesten Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser derzeit mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Ecolab einen Umsatz von 3,35 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +7,90 Prozent auf 3,61 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um +13,10% auf 358,10 Mio. EUR...