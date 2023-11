Ecolab Quartalszahlen: Umsatzboom und Gewinnsteigerung erwartet - Wie reagiert die Aktie?

In 100 Tagen wird das Ecolab Unternehmen mit Sitz in Saint Paul, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Ecolab Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 100 Tage bis die Ecolab Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 45,78 Mrd. EUR vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Datenanalyse aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Im vierten Quartal des letzten Jahres erzielte Ecolab einen Umsatz von 3,48 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Sprung um +96,75 Prozent auf 6,85 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +115,62% steigen und sich auf 540,97 Mio.EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +96,75 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +115,62 Prozent auf insgesamt 2,21 Mrd.EUR ansteigen.Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine deutliche Steigerung; damals erreichte der Gewinn lediglich 1,02 Mrd.EUR. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich auf 4,20 EUR fallen wird.

Ein Blick auf die letzten 30 Tage zeigt, dass sich der Kurs um +1,59% verändert hat. Dies könnte ein Indikator dafür sein, wie Aktionäre auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagieren.

Analysten schätzen die Entwicklung des Aktienkurses in den nächsten 12 Monaten positiv ein. Sie erwarten einen Anstieg auf 186,52 EUR, was einem Gewinn von +14,87% entspricht. Aktionäre könnten also laut Expertenschätzungen in den kommenden 12 Monaten mit einer Rendite von +14,87% rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei Ecolab momentan stark negativ. Der Gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Fazit

Die Quartalszahlen bei Ecolab werden mit Spannung erwartet und Analysten prognostizieren ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Aktionäre könnten von diesen positiven Entwicklungen profitieren. Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass die Charttechnik eine negative Kursentwicklung widerspiegelt.

