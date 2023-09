Ecolab Quartalsbericht: Umsatzprognose und Gewinnerwartungen im Fokus der Aktionäre

Finanzjournalisten erwarten in den kommenden 46 Tagen gespannt die Quartalsbilanz von Ecolab, einem Unternehmen mit Sitz in Saint Paul, Vereinigte Staaten. Aktionäre sind besonders interessiert an den Umsatz- und Gewinnzahlen sowie der Entwicklung der Ecolab-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Vor Börseneröffnung wird Ecolab die neuen Quartalszahlen vorstellen. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 48,39 Mrd. EUR. Analysten geben eine optimistische Prognose ab und erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Ecolab einen Umsatz von 3,42 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um +8,80 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR erwartet wird.

Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +16,90% auf 378,33 Mio. EUR erhöhen.

Auf Jahressicht gehen die...