Ecolab Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Ecolab-Aktie zeigt positive Signale. Der Schlusskurs der Aktie liegt aktuell über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, aber in den letzten ein, zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ecolab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, aber eine negative Veränderung. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 positiv, 5 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die jüngsten Analysen führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 180,71 USD, was zu einer möglichen Abnahme um -9,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (199,39 USD) führt.

Zusammengefasst erhält die Ecolab-Aktie von den Analysten ein "Neutral"-Rating.