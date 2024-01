Ecolab Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ecolab beträgt derzeit 30,84 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 94 für die Chemikalienbranche. Dies weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Ecolab-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 40,03, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 29,11 liegt und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ecolab-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 liegt bei 176,85 USD, während der Aktienkurs bei 198,35 USD liegt, was einer Abweichung von +12,16 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 183,16 USD, was einer Abweichung von +8,29 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie von Ecolab im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,4 Prozent erzielt, was jedoch 15,04 Prozent unter dem Durchschnitt von 53,44 Prozent liegt. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.