Ecolab Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Ecolab-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 183,97 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 222,34 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +20,86 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 201,52 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Ecolab-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ecolab mit 1,17 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche, der bei 8357,94 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -8356,77 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Ecolab-Aktie. Positive Meinungen haben in den letzten zwei Wochen zugenommen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum drei Handelssignale ermittelt, wovon 3 als "Schlecht" und 0 als "Gut" bewertet wurden.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Ecolab-Aktie mit einem Wert von 45,45 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 31 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der RSI als "Neutral".