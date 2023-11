Ecolab Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Kurs der Aktie Ecolab steht am 23.11.2023, 22:26 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 186.65 USD. Der Titel wird der Branche "Spezialchemikalien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecolab liegt bei einem Wert von 30,84. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 101,9) unter dem Durschschnitt (ca. 70 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ecolab damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Ecolab mit einer Rendite von 19,69 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,18 Prozent. Auch hier liegt Ecolab mit 3,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Ecolab liegt mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 8233,29, wodurch sich eine Differenz von -8232,04 Prozent zur Ecolab-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.