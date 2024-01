Ecolab Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ecolab liegt bei 56,87, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37 für die Ecolab-Aktie, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Ecolab wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates zu Ecolab im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 180,71 USD, was einer erwarteten Performance von -7,86 Prozent entspricht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Kommentare und Befunde über Ecolab auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral" Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergab 3 "Schlecht" und 3 "Gut" Signale, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt wird die Ecolab-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.