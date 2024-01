Ecofin US Renewables Infrastructure Trust Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ecofin Us Renewables Infrastructure von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 50, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Ecofin Us Renewables Infrastructure beläuft sich auf 0,53 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,435 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,92 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,45 GBP, was einen Abstand von -3,33 Prozent und somit eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Ecofin Us Renewables Infrastructure ist mittel, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" führt.