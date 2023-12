Ecofibre Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Ecofibre beträgt 63,64, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 63,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Ecofibre wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Ecofibre spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Infolgedessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Ecofibre-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,18 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,1 AUD liegt (eine Abweichung von -44,44 Prozent). Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,14 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-28,57 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält Ecofibre daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.