Ecofibre Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Ecofibre beträgt 71,88, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 70,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammengefasst ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Ecofibre-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,16 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,096 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (0,16 AUD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,12 AUD) weisen darauf hin, dass die Ecofibre-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der Ecofibre in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ecofibre in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder überwiegend positiv noch negativ waren und die Häufigkeit der Beiträge zu Ecofibre im durchschnittlichen Bereich lag.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Analyse und RSI, aber eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie liefern.