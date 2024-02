Ecofibre Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Ecofibre zeigt laut technischer Analyse eine schlechte Performance. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,16 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,082 AUD liegt, was einer Abweichung von -48,75 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-25,45 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei negative Themen in Bezug auf Ecofibre dominierten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ecofibre derzeit überkauft ist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Ecofibre, sowohl hinsichtlich positiver als auch negativer Themen. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Ecofibre in Bezug auf diese Kriterien insgesamt als "Neutral" bewertet.