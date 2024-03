Ecofibre Aktie: Hilfe!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ecofibre ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Ein Indikator zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Ecofibre-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält Ecofibre daher eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auf der anderen Seite ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein positives Rating, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Ecofibre festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ecofibre daher für diese Stufe ebenfalls eine neutrale Bewertung.