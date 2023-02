Ecobat baut neue Anlage zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in Arizona

Casa Grande, Ariz. (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen wird seine European-EV-Batterie-Recyclingkapazitäten ausbauen und seine globale Kompetenz, Infrastruktur und jahrzehntelange Erfahrung mit dem Recycling und der Produktion von Bleibatterien für das Recycling von Elektroautobatterien in den USA nutzen.Ecobat (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3787501-1&h=2839534724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3787501-1%26h%3D2596110761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fecobat.com%252F%26a%3DEcobat&a=+Ecobat), das weltweit führende Unternehmen für das Recycling von Batterien, baut seine dritte Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage und gleichzeitig die erste in Nordamerika. Die neue Anlage in Casa Grande, Arizona, wird zunächst schätzungsweise 10.000 Tonnen recyceltes Material pro Jahr produzieren, wobei geplant ist, die Kapazität zu erweitern, um den steigenden Bedarf an recycelten Lithium-Ionen-Batterien zu decken.„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere weltweite Präsenz im Bereich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien mit einer neuen Anlage in Casa Grande, Arizona, ausbauen können", sagte Marcus Randolph, CEO von Ecobat. „Diese Anlage stellt, wie unsere Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland und im Vereinigten Königreich, einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Ecobat dar, unser Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinggeschäft auf eine ähnliche Größenordnung wie unser weltweit führendes Blei-Batterie-Recyclinggeschäft auszubauen."Ecobat Casa Grande wird lithium-Ionen-Batterien, die das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, durch Diagnose, Sortierung, Zerkleinerung und Materialtrennung recyceln, um eine konzentrierte schwarze Masse zu erzeugen, die die wertvollen Materialien in Lithium-Ionen-Batterien enthält. Es wird sich etwa 1 km von der bestehenden Ecobat Resources Arizona-Anlage befinden, die seit 15 Jahren mit modernster Technologie und hochqualifizierten Arbeitskräften Anoden herstellt. Die Inbetriebnahme wird im dritten Quartal dieses Jahres erwartet.„Mit der Aufnahme eines weiteren globalen Batterieinnovators ist Arizona zu einem zentralen Knotenpunkt für Energiespeicher- und Recyclingtechnologien geworden", sagte Sandra Watson, Präsidentin und CEO der Arizona Commerce Authority. „Mit dieser hochmodernen Anlage wird Ecobat Casa Grande die Nachhaltigkeitsbilanz von Arizona verbessern und gleichzeitig unsere Batterieindustrie erweitern und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen."Ecobat unterhält bemerkenswerte International Organization for Standardization-Zertifizierungen (ISO) in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit, Qualität und Energiemanagement-Systeme. Die Expansion des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt untermauert sein Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger Second-Life-Recyclinglösungen für moderne Batterietechnologie.„Unser Glückwunsch geht an Ecobat. Wir danken Ihnen, dass Sie Ihr Unternehmen und Ihre Arbeitsplätze in unsere Community gebracht haben", sagte der Bürgermeister von Casa Grande, Craig McFarland. „Ich werde ständig gefragt, was wir tun werden, wenn wir vollständig auf Electric Vehicles umsteigen und wir uns mit alten Batterien beschäftigen müssen! Diese neue Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir brauchen: ein Unternehmen, das einen nachhaltigen Betrieb in unserer Gemeinde erfolgreich ausbaut. Wir begrüßen die zweite Komponente ihres Betriebs in der Stadt Casa Grande und begrüßen ihre Bemühungen, nachhaltige Praktiken in ihrer Branche einzusetzen und gleichzeitig Arbeitsplätze für Anwohner bereitzustellen, die nach Möglichkeiten suchen, näher am Wohnort zu arbeiten."Erfahren Sie mehr darüber, wie Ecobat die Energiespeicherung auf der ganzen Welt verändert, unter Ecobat.com.ecobat@edelman.comInformationen zu Ecobat EcobatMedienkontakt:ecobat@edelman.comist der weltweit größte Recycler von Batterien. Wir decken den wesentlichen Bedarf an Energiespeichern, indem wir das Geschäft mit Batterien sicherer und nachhaltiger für eine zirkuläre Energiewirtschaft machen. Im Jahr 2021 hat Ecobat im Bereich des Recyclings von Bleibatterien 70 Millionen Autobatterien vollständig recycelt. Jetzt entwickeln wir neue Wege, um Blei, Lithium und andere Materialien, die das tägliche Leben bereichern, effizienter zu nutzen. Weitere Informationen darüber, wie wir die Energiespeicherung revolutionieren, finden Sie unter www.ecobat.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2005405/Ecobat_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecobat-baut-neue-anlage-zum-recycling-von-lithium-ionen-batterien-in-arizona-301750402.htmlOriginal-Content von: Ecobat, übermittelt durch news aktuell