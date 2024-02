Ecoark Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Bei Riskon liegt der Wert des KGV mit 0,01 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27 für die Software-Branche. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig eingestuft werden und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Riskon liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher eine positive Einschätzung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI ein neutrales Bild, da Riskon weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Riskon daher eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den Online-Kommunikationen zeigt sich, dass Riskon eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Riskon.

In Bezug auf die Dividende schüttet Riskon im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 25,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 25,11 % ist. Dies führt zu einer negativen Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Riskon basierend auf verschiedenen Kriterien unterschiedliche Bewertungen erhält, was auf verschiedene Stärken und Schwächen des Unternehmens hinweist.