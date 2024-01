Ecoark Holdings Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Riskon. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 68,85 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Riskon derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Riskon weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,85), sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Riskon damit für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Riskon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was bedeutet, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Schlecht"-Rating zum Punkt Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Riskon mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 28,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Software" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28 auf. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Riskon in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Riskon wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.