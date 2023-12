Ecoark Holdings Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Derzeit wird die Riskon-Aktie anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0, was bedeutet, dass die Börse nur 0,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Riskon zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 100 Prozent. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Software" beträgt derzeit 29, was die Unterbewertung von Riskon weiter unterstreicht. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Eine weitere Kennzahl ist der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Riskon liegt bei 77,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 76,09 und führt somit zu derselben Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 liegt bei 1,53 USD, während der Aktienkurs bei 0,15 USD liegt, was zu einer Abweichung von -90,2 Prozent führt und die Einstufung als "Schlecht" begründet. Der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, beträgt 0,47 USD, was einer Abweichung von -68,09 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Zur Dividendenpolitik von Riskon gibt es ebenfalls eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -23,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund erhält Riskon eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt basierend auf den genannten Kennzahlen wird die Aktie von Riskon als "Schlecht" bewertet.