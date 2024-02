Ecoark Holdings Aktie: Finger weg?

Die fundamentale Analyse von Riskon zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,01 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,45. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und bekommt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Riskon derzeit 0, was einer negativen Differenz von -17,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Riskon bei 0,7 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,11 USD liegt, was einem Abstand von -84,29 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,16 USD und einer Differenz von -31,25 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Riskon einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.