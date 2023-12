Ecoark Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Riskon als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Riskon-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 53,33 und ein RSI25-Wert von 68,52. Beide Werte führen zu einer Neutral-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von Riskon eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Schlecht-Einstufung führt.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Riskon als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 0,01 insgesamt 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software".

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen und Themen rund um den Wert hin. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Riskon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.