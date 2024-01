Ecoark Holdings Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Riskon liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse nur 0,02 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 100 Prozent. Im Bereich "Software" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 31, was die Unterbewertung von Riskon bestätigt und zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis des KGV führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividende von Riskon beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (28,27 %) eine niedrige Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 28,27 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für Riskon ein "Neutral"-Rating aus. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 34,92 und der RSI25-Wert von 52,08 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.