Eco-Tek Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Eco-tek-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als neutral bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Eco-tek eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 10,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Eco-tek-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt gezeigt. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Performance 24,71 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.