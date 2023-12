Eco-Tek Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Technische Analyse der Eco-tek zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 0,03 HKD liegt, was dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Der Abstand zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,03 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eco-tek 5, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 206 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eco-tek-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 50 über 7 Tage und einem RSI25 von 33 über 25 Tage. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Aktie von Eco-tek im letzten Jahr eine Rendite von -26,83 Prozent erzielt, was 22,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bei -9,81 Prozent, wobei Eco-tek aktuell 17,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.