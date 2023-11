Eco Oil, Gas Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Aktienanalyse der Eco Atlantic Oil & Gas zeigt negative Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,3 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 CAD liegt, was einer Abweichung von -41,67 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,24 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,08 Prozent). Somit erhält die Aktie in der Chartanalyse eine schlechte Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit analysiert, zeigt der 7-Tage-RSI momentan 33,33 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält.

Bei der fundamentalen Analyse wird das KGV betrachtet, das aktuell bei 80,79 liegt und somit etwa 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 84 für die Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch-Branche liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Eco Atlantic Oil & Gas-Aktie in den letzten 12 Monaten mit -68,27 Prozent mehr als 67 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors liegt. Auch im Vergleich zur Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch-Branche (mittlere Rendite: -1,73 Prozent) liegt die Aktie mit 66,54 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend erhält die Eco Atlantic Oil & Gas-Aktie in der technischen Analyse und im Branchenvergleich eine schlechte Bewertung. In der fundamentalen Analyse hingegen wird sie als unterbewertet eingestuft.