Eco Oil, Gas Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Eco Atlantic Oil & Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Eco Atlantic Oil & Gas im Branchenvergleich um -48,16 Prozent unterperformt hat. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,5 Prozent, was bedeutet, dass Eco Atlantic Oil & Gas um 48,16 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eco Atlantic Oil & Gas bei 80,79, was über dem Branchendurchschnitt von 67,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie bewertet, um festzustellen, ob sie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 61,54, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Eco Atlantic Oil & Gas eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eco Atlantic Oil & Gas besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der letzten ein bis zwei Tage sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.