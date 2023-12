Eco Oil, Gas Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Eco Atlantic Oil & Gas hat im Vergleich zum Durchschnitt der Energiebranche eine Rendite von -46,67 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,27 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt der Aktienkurs von Eco Atlantic Oil & Gas mit 46,39 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Eco Atlantic Oil & Gas zeigt sich über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsaktivität. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Eco Atlantic Oil & Gas in diesem Punkt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,26 CAD verläuft, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,17 CAD liegt, was einem Abstand von -34,62 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Wert um -5,56 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie in der Gesamtbetrachtung eine "Schlecht"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eco Atlantic Oil & Gas bei 80, während der Branchendurchschnitt bei 67,59 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet und erhält auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.