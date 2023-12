Eco Oil, Gas Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Eco Atlantic Oil & Gas verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,67 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,49 Prozent, was einer Underperformance von -43,18 Prozent für Eco Atlantic Oil & Gas entspricht. Ebenso lag der "Energie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -3,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Eco Atlantic Oil & Gas um 43,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Eco Atlantic Oil & Gas-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,27 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 CAD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -35,19 Prozent). Auf dieser Grundlage wird Eco Atlantic Oil & Gas mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,18 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,78 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Eco Atlantic Oil & Gas basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz, als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien, wurden ebenfalls untersucht. Die Aktivität der Beiträge ergibt eine mittlere Aktivität und lässt somit eine "Neutral"-Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Eco Atlantic Oil & Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Eco Atlantic Oil & Gas zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

